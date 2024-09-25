وثيقة سياسة ملكية الدولة.. مدبولي: هدفنا تعظيم الأصول والعروض غير المناسبة لا نقبلها

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة جادة كل الجدية فيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة، وليس معنى وجود ظروف غير ملائمة أو أن العروض المقدمة لبعض الأصول ليست مناسبة أن تقبلها الحكومة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الهدف من الموضوع هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وأحيانًا عندما نعلن عن بعض الأصول ونكتشف أحيانًا أن العروض ليست على المستوى المأمول لا نكمل فيها.

وتابع: حدث استحواذ على شركة منذ أسبوعين، والبنك المركزي أعلن أنه سيتم طرح المصرف المتحد بالبورصة خلال الفترة القادمة، وهذا جزء من المستهدفات الموجودة، ولكن التصور في البداية كان طرحها لمستثمر استراتيجي نتيجة أن العروض التي طرحت كانت غير مناسبة، والتوجه كان بطرحه في البورصة كطرح عام، وهذه هي التكتيكات والآليات التي نتعامل معها مع الأصول.