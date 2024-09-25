"الزراعة": جمع وتدوير 426 ألف طن قش أرز في 5 محافظات.. و"الدقهلية" في الصدارة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، الانتهاء من جمع وتدوير أكثر من ٤٢٦ ألف طن من قش الأرز، في ٦ محافظات حتى الآن، للكميات التي تم حصادها من المحصول.

وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز، بالمحافظات، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد من السحابة السوداء، وتلوث البيئة.

وقال عزوز إن إجمالي المساحة التي تم حصادها من محصول الأرز حتى الآن، بلغت نحو ٣٦٩ ألفًا و٩٤٢ فدانًا، بنسبة تجاوزت ٣٣٪، من إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الأرز، وهي المساحات التي تم حصادها حتى الآن في محافظات: البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن إجمالي المساحات التي تم حصادها، بمحافظة الغربية بلغت 7760 فدانًا، بينما بلغت في محافظة البحيرة نحو 25300 فدان، وفي محافظة الشرقية 65657 فدانًا، فضلًا عن 92210 أفدنة بمحافظة الدقهلية، و178915 فدانًا بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف عزوز أنه تم تنفيذ 1002 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية تدوير قش الأرز والفوائد البيئة، والعوائد الاقتصادية منه، من بينها: 38 ندوة بمحافظة القليوبية، و62 ندوة بمحافظة الغربية، و98 ندوة بمحافظة البحيرة، و542 ندوة بمحافظة الشرقية، فضلًا عن 193 بمحافظة الدقهلية، و96 ندوة بمحافظة كفر الشيخ.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بأن إجمالي ما تم كبسه بلغ حاليًّا نحو 426776 طنًّا؛ بينها: 184525 طنًّا بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي في المركز الأول، تليها محافظة كفر الشيخ بإجمالي 152680 طنًّا، ثم محافظة الشرقية، بإجمالي 53950 طنًّا، ومحافظة البحيرة بإجمالي 29116 طنًّا، ثم محافظة الغربية بإجمالي 6505 أطنان.

وأضاف عزوز أن إجمالي ما تم فرمه حتى الآن نحو 158886.5 طن؛ من بينها: 1985 طنًّا بمحافظة الغربية، 10600.5 طن بمحافظة البحيرة، 23135 طنًّا بمحافظة الشرقية، 71650 طنًّا بمحافظة الدقهلية، 51516 طنًّا بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ إجمالي ما تم تشوينه 240452 طنًّا؛ من بينها: 4920 طنًّا بمحافظة الغربية، 10874 طنًّا بمحافظة البحيرة، 30827 طنًّا بمحافظة الشرقية، 40385 طنًّا بمحافظة الدقهلية، 153446 طنًّا بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه تم أيضًا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن نحو 900 طن.