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الشركة القابضة لمياه الشرب ترد على رسائل "واتس آب" بشأن تلوث مياه الشرب

11:16 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ودعت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.

الشركة القابضة لمياه الشرب تلوث مياه الشرب سوء جودة مياه الشرب مياه الشرب مطابقة للمعايير
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