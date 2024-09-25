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BBC

هل هناك جائحة جديدة من كورونا؟.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يوضح

12:14 ص الأربعاء 25 سبتمبر 2024

فؤاد عودة

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، حقيقة تعرض العالم لموجة جديدة من فيروس كورونا، أو وسيطه، مبينا أن هناك أكثر من 880 متحورا من كورونا.

وقال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن جائحة كورونا أصبح يتم التعامل معها كفيروس الأنفلونزا.

وأشار إلى أن آخر متحور لفيروس كورونا كان أوميكرون، والذي يحمل العديد من الطفرات، موضحا أن هناك طفرة منهم قوية الانتشار، ولكن لن يكون هناك موجة كوفيد جديدة.

وأوضح أن سيناريو ظهور موجة جديدة من الإصابات يصل لحد الجائحة سيناريو ليس من الوارد حدوثه، مؤكدا أن التعامل مع المتحور الجديد يتم بالحصول على التطعيمات والعلاج.

فؤاد عودة الرابطة الطبية الأوروبية كورونا فيروس كورونا برنامج حضرة المواطن
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