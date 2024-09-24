عوض تاج الدين: لم نرصد أي إصابات بالكوليرا في مصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار الأحداث في أسوان، ويتم تقديم تقارير بشكل دوري عن أحدث التطورات بشأن صحة الأهالي.

وأوضح عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه "لم يتم الإعلان عن أي حالة إصابة بمرض الكوليرا حتى الآن في مصر، وتوجد متابعة دقيقة في هذا الشأن بواسطة قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، وسيتم الإعلان فور اكتشاف أي حالة."

وأضاف: "مصنع كيما أسوان موجود منذ الستينيات، وهناك متابعة دقيقة له، ولكن الفحص الظاهري لحالات الإصابة بأسوان أثبت أن هناك عدوى بكتيرية وليس كيميائية، فلم تحدث أي حالة تسمم لأي شخص من المصنع."

وشدد على أن القطاع الصحي في مصر حقق مكاسب كبيرة وإنجازات حقيقية فعلية في قطاع الرعاية الصحية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأردف تاج الدين: "تابعت بدقة ما قام به الوزراء المعنيون والجهات المسؤولة عن خدمة أهالي أسوان، ويتم التنسيق بشكل متكامل لمتابعة حالات المصابين بالنزلات المعوية في قرى أسوان."