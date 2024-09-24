وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب

كتب- محمد نصار:

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربي، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بمشاركة قيادات المجلس فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، وخرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري ورئيس الاتحاد، وموسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين،وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية ،وكذلك القضايا المشتركة ،والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ،والمزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل.

وأشار جبران إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية ،كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني" في تحرير الأرض وتقرير المصير ومواجهة ممارسات الاحتلال.