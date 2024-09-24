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BBC

أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

11:54 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

طقس معتدل الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا في الأحوال الجوية مع بداية فصل الخريف رسميًا.

وأضافت "غانم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن سبب التحسن في حالة الطقس يرجع لتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب وجود منخفض جوي ينتج عنه سحب متوسطة، مما يساعد في الإحساس بطقس أفضل.

وتابعت: درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح على القاهرة بين 32 و33 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما المناطق الجنوبية 35 لـ 37 درجة.

وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر خلال فترة المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأوضحت وجود فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة، على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشمال الوجه البحري.

وحذرت منار غانم، من ظهور الشبورة المائية الخفيفة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة التي تقع بالقرب من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، داعية إلى توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأوقات.

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