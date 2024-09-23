مساح عام.. "العمل" توفر تدريب لطلبة كلية الآداب قسم الجغرافيا

كتب- محمد أبو بكر:

استقبل محمد جبران، وزير العمل، الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبير الرباط، عميد كلية الأداب بجامعة بنها وكيل كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر؛ لبحث سًبل التعاون في الملفات المُشتركة.

واتفق الجانبان، بحسب بيان وزارة العمل، على صياغة بروتوكول تعاون للإستفادة من إمكانيات وزارة العمل في تدريب طلبة قسم الجغرافيا على مهنة مسّاح عام لتلبية احتياجات شركات المقاولات والبناء والتشييد من هذه المهنة التي تختص بإجراء القياسات وتحديد الحدود المناسبة وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة حول شكل الأراضي، ومحيطها، ومدى جاذبيتها، وموقعها، بالإضافة إلى تقييم الأراضي وتحديد أبعادها والتعرف على خصائصها.