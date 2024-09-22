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نقيب الأشراف يهنئ السعودية قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني

01:45 م الأحد 22 سبتمبر 2024

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد نقيب الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.

وتوجَّه نقيب الأشراف، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والرخاء والاستقرار.

نقيب الأشراف السيد محمود الشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية
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