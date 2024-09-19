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BBC

مدبولي: الشركات الألمانية تخطط لاستثمارات كبرى في مصر بعد زيارة تاريخية

03:53 م الخميس 19 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي، شهد تحركات كبيرة على مدار هذا الأسبوع، مضيفًا: دائمًا يُقال لنا إنه لا بديل للدولة المصرية عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ استثمارات في البلاد.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: الأسبوع الحالي بدأ بزيارة مهمة من رئيس دولة ألمانيا والتي تعد من أكبر اقتصاديات العالم، وكان هناك لقاءً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد توقيع عدد من المشروعات، والأهم أن الرئيس الألماني كان معه وفد من كبار الشركات الألمانية، وتحدثوا عن مشروعات مهمة في مشروعات بالصناعة والتنمية، وتتجه هذه الشركات لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبرى داخل مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الشركات زارت واحدة من المحطات المهمة للمشروع الكهربائي فائق السرعة الخط الأول التي تنفذه شركة "سيمز"، لافتًا إلى أن ذلك يعد تعاونًا كبيرًا بين مصر وألمانيا، ومن الشركات التي تُنفذ المشروع شركات مصرية كبرى تنقل لها الخبرات، وأصبحت قادرة على تنفيذ هذه المشروعات في دول أخرى.

وتابع رئيس الحكومة: الرسالة المهمة أن شركات ألمانيا كبرى أبدت اهتمامًا، وجمعيها تتحدث عن توسعات ومشروعات، وشركات جديدة تتحدث أنها تريد أن تأتي إلى مصر لتبدأ استثمارتها.

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