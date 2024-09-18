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فايزر تُعين عمرو سيف مديراً إقليمياً لمصر ودول المشرق العربي والعراق

08:09 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

عمرو سيف

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت شركة فايزر، تعيين عمرو سيف في منصب المدير الإقليمي للشركة لمصر ودول المشرق العربي والعراق بدءاً من 15 سبتمبر الحالي.

ووفق بيان اليوم، سيتولى عمرو قيادة العمليات في المنطقة ودعم مُختلف الخطط والبرامج التي تركز على توفير أحدث الابتكارات العلمية في مجال اللقاحات، والأورام، والأمراض النادرة، والطب الباطني، والمستشفيات، والالتهاب وعلم المناعة.

كما سيقوم عمرو ضمن منصبه الجديد بتطوير المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تيسير الوصول العادل لأحدث علاجات فايزر إلى المرضى وكل مستحقي الدواء من خلال التعاون المشترك مع الجهات الحكومية وشركاؤنا في المنطقة.

وقال عمرو سيف معلقاً على تعيينه في المنصب الجديد: "أتطلع لقيادة فايزر في مصر ودول المشرق العربي والعراق، وأسعى من خلال منصبي الجديد إلى مواصلة التطور والنمو الذي حققته الشركة خلال الأعوام الماضية، والتعاون مع زملائي لضمان وصول أحدث علاجاتنا إلى المرضى، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الملايين من الناس. كما أسعى إلى الاستمرار في نقل التكنولوجيا العالمية إلى المنطقة والاستثمار في تنمية الكوادر البشرية في القطاع الصحي لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى".

وأضاف: "بينما أتسلم مسؤوليات منصبي الجديد، أسعى للاستمرار في المشاركة في المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم صحة المواطن والتعاون مع شركاؤنا من مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص لتقديم الدعم الصحي للمواطنين الأكثر احتياجًا".

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