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حريق عقار بمصر الجديدة.. 18 صورة ترصد آثار الدمار

07:42 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 13 ش المعهد الاشتراكي – مصر الجديدة.

وضمن تعليمات محافظ القاهرة وتحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وجه محمد عبد الوهاب رئيس حي مصر الجديدة، إدارة التنظيم وإدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة ووحدة الرصد البيئى وشركة انفيروماستر للنظافة، بالتوجه إلى مكان البلاغ وتم السيطرة وإخماد الحريق ونظافة المكان ودون وقوع أي إصابات.

مصر الجديدة حريق عقار بمصر الجديدة محافظ القاهرة
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