إعلان

BBC

حالة الطقس غدا الخميس.. الأرصاد: موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة

06:47 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر"

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 19 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن حالة الطقس غدا الخميس تشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر حتى السبت 21 سبتمبر 2024.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا الخميس يشهد رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توجيهات حكومية جديدة بشأن تقنين أملاك الدولة ومخلفات البناء

إعلان

إعلان

عاجل - ولي العهد السعودي يكشف عن شروطه لإقامة علاقات مع إسرائيل
عاجل - بيان جديد من نادي القضاة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري
شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً