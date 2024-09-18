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الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله

01:27 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي"، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وأكد الرئيس إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشدداً على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري، معرباً عن خالص تقديره للفتة الكريمة من السيد الرئيس، ومؤكداً أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين، والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري.

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