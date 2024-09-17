بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا مدارس بفيصل



كتب- محمد أبو بكر:

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، معرض أهلا مدارس بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور مقام علي مساحة 2000م2 لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى 30 % وذلك بمشاركة 51 عارضاً بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال النجار، إن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة اروقه المعرض مؤكداً علي الشركات العارضة بالإلتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتآ بأن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض إلي ٥٠ %.

كما أشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والعارضين المشاركين متمنياً التوفيق لهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون والمثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة الذي أسفر عن إقامة العديد من المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ومن جانبهم أشاد المواطنين، بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والادوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى .