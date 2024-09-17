وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية تحفظ حقوق 1200 عامل في ميتالكو

كتب- محمد أبو بكر:



شهد محمد جبران، وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع إتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، التابعة لقطاع الأعمال العام، ويُمثلها طارق محمد محمد عبدالله، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وبحسب بيان "العمل"، الثلاثاء، حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية.

وأكد وزير العمل محمد جبران، على أن الوزارة حريصة على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات.