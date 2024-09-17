تحديات مشتركة في مجالات المياه والمناخ.. وزير الري يلتقي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد الدكتور ماركو ريكاردو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، والدكتور إيميليو كارلو مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي، ورولا خضرا بمعهد بارى الإيطالي، على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فى مجال المياه، وأشار الجانب الإيطالى إلى خطة Mattei لأفريقيا التي أطلقها رئيس الوزراء الايطالى طليعة هذا العام والتى تتضمن مجموعة من المشروعات تشمل خمس محاور اساسية تتمثل فى المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة والتعليم، وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالي المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شدد سيادته على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة في منطقة المتوسط لتعظيم المنفعة لكافة دول الإقليم.

كما تم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لتعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر ، حيث أشار الدكتور سويلم لما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين فى الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج ، معربا عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى والمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى ، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا .

وقام الجانب الايطالى بالتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبي المتوسطي" والمقرر أن تستضيفها إيطاليا في عام ٢٠٢٦، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى واسبوع القاهرة للمياه، وقد رحب الدكتور سويلم بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام خاصة فى ظل دور مصر القيادى لوضع المياه في قلب العمل المناخي.

وأكد سويلم على أهمية دعم الجانب الإيطالى لمبادرة AWARe ومساراتها المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة فى مجال التأقلم مع تغير المناخ على أرض الواقع، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة، كما استعرض سيادته ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والأفريقية.

وفى ختام اللقاء دعا الدكتور سويلم الجانب الايطالى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وقد أكد الجانب الإيطالي على تطلعه للمشاركة فى فعاليات الإسبوع .