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اليوم.. "بلينكن" يزور مصر للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري

02:32 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن

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أ.ش.أ

يزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، مصر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، إن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن زيادة العلاقات الشعبية من خلال الثقافة والتعليمي.

وأوضحت، أنه بالإضافة إلى المشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع.

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