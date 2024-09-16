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BBC

مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية

02:09 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الشركات المصرية التي استثمرت في المملكة العربية السعودية تجاوز 5700 شركة، وهو ما يعكس التطور الكبير في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الأرقام تمثل إنجازًا كبيرًا وتؤكد على الفوائد المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية في المملكة تشهد زيادة ملحوظة، بالتوازي مع نمو الاستثمارات السعودية في مصر، بما يعزز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين البلدين يهدف إلى تحقيق تكامل في التنمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

الدكتور مصطفى مدبولي السعودية الشركات المصرية
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