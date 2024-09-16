مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عدد الشركات المصرية التي استثمرت في المملكة العربية السعودية تجاوز 5700 شركة، وهو ما يعكس التطور الكبير في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي له، أن هذه الأرقام تمثل إنجازًا كبيرًا وتؤكد على الفوائد المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية في المملكة تشهد زيادة ملحوظة، بالتوازي مع نمو الاستثمارات السعودية في مصر، بما يعزز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون بين البلدين يهدف إلى تحقيق تكامل في التنمية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.