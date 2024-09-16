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مَن هو النائب خالد شلبي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن؟

02:05 م الإثنين 16 سبتمبر 2024

النائب خالد شلبي

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كتب- نشأت علي:

قرَّرَ المكتب السياسي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدا لرازق، رئيس الحزب، تعيين النائب خالد أحمد محمد شلبي، أمين التنظيم بالحزب، بعد صدور عدد من القرارات التنظيمية، خلال اجتماع الحزب اليوم .

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، الجديد، على النحو التالي:

- رجل أعمال من مواليد محافظة الإسكندرية.

- صدر قرار في فبراير 2020 بتعيينه عضوًا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية.

- فاز في الانتخابات البرلمانية عن قائمة غرب الدلتا .

- عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

- مؤمن بأهمية تمكين الشباب في الحياة السياسة، وأصدر العديد من التصريحات الصحفية التي يؤكد فيها أهمية تمكينهم.

- صدر قرار تعيينه أمين تنظيم حزب مستقبل وطن في 15 سبتمبر الجاري .

النائب خالد شلبي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن
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