تحذير لأصحاب المحلات المرخصة.. انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

أقل من 3 أشهر تفصلنا عن انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات الحاصلة على تراخيص قديمة وذلك لتكون متوافقة مع قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019.

ومنح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة مدتها عامين لتوفيق أوضاع المحلات الحاصلة على تراخيص قديمة.

وبدأت هذه المهلة مع بداية تطبيق القانون على أرض الواقع، والذي كان بتاريخ 11 ديسمبر 2022، لتكون نهايتها بتاريخ 11 ديسمبر المقبل.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريحات سابقة إلى مصراوي، أن القانون الجديد يلزم المحال المرخصة بالفعل قبل إقراره، بتوفيق أوضاعها وفق بنوده الجديدة.

وأشار "الفيومي"، في تصريحاته، إلى أن قانون المحال العامة، منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.

ويتيح القانون للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر وبحد أقصى 90 يومًا.