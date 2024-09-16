موعد صلاة الجنازة والعزاء.. وفاة المذيعة سمية إبراهيم

كتب- محمد أبو بكر:

رحلت اليوم عن عالمنا، سمية إبراهيم، المذيعة بإذاعة القرآن الكريم، وذلك بعد صراع مع المرض.

وتشيع جثمان الراحلة سمية إبراهيم، بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الأزهر الشريف.

وتستقبل أسرة المذيعة العزاء بقاعة مسجد آل رشدان بمدينة نصر مساء اليوم.

ونعت إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة وفاة المذيعة سمية إبراهيم، وقالت: "تنعى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وجميع العاملين فيها الإذاعية القديرة سمية إبراهيم، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل عملها في إذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية في ميزان حسناتها، ونسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".