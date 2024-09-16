وزارة البيئة: وصلنا إلى 30% من التدوير الكلي للمخلفات

كتب- محمد نصار:

كشف ياسر عبدالله، مساعد وزير البيئة ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خطة وزارة البيئة لإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات وخلق فرص استثمارية كبرى.

وأوضح خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة على استعداد كامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الموجودة في المحافظات.

وأشار عبدالله إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من المخلفات بإعادة تدويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتابع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات: بدأنا تدريجيا في تدوير المخلفات، ووصلنا إلى 30% من عملية التدوير الكلي للمخلفات، ويوجد وخطط بالوصول إلى نسبة 60% خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أيضًا، إلى أن هناك توجيهات من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بمتابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات في كافة مراحلها على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تشدد على ضرورة المراقبة المستمرة للمنظومة وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها.