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عمرو الفقي: "المتحدة" استطاعت منذ إنشائها تبنّي نموذج اقتصادي مستدام

02:00 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

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كتب- عمرو صالح:

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة استطاعت منذ إنشائها تبني نموذج اقتصادي مستدام يوفر للإعلام كل الإمكانيات التكنولوجية.

وأضاف الفقي، خلال كلمته بمؤتمر «Ibc» الدولي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استطاعت منذ إنشائها توفير بيئة العمل المناسبة لآلاف الإعلاميين والفنيين والمتخصصين، مؤكدا أن الشركة تكتل إعلامي تمتلك 46 شركة ويعمل بها 9 آلاف شخص و17 قناة تليفزيونية، وتمتلك 3 قنوات إخبارية و12 صحيفة وموقعا إخباريًا و6 إذاعات راديو.

وتابع أن الشركة المتحدة تستمد قوتها من تاريخ يتجاوز القرن ونصف القرن للإعلام المصري، وأن «المتحدة» أثرت وجدان الشعب المصري والعربي من خلال مؤسسات إعلامية محترفة ومهنية قوية.

عمرو الفقي المتحدة للخدمات الإعلامية IBC
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