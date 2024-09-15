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شعبة الخضروات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق

11:58 م الأحد 15 سبتمبر 2024

ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

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كتب- حسن مرسي:

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية، سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق، موضحا أن حجم إنتاج عروة شهر يوليو تراجع بنحو 50% نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد نجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة الحدث اليوم، أن الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي للبطاطس والطماطم لم يقتصر على هاتين المحصولين فحسب، بل شمل محاصيل أخرى مثل الكوسة والخيار.

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية، هذا الأمر إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم بأسره، ومصر ليست استثناءً من ذلك.

وأشار نجيب إلى أن الإنتاج الجديد لتلك المحاصيل سيبدأ بالطرح في الأسواق بحلول شهري أكتوبر ونوفمبر، لافتًا إلى أن الإنتاج الشتوي القادم سيساهم في خفض الأسعار، منوهًا بأن الفترة الحالية تمثل نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية للمحاصيل الزراعية.

أسعار الخضروات أسعار الطماطم أسعار البطاطس
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