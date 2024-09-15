أستاذ هندسة الطاقة: عطل العداد لا يعني سرقة الكهرباء

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إن جريمة سرقة الكهرباء، المقصود بها، التلاعب في العداد، وسرقة الكهرباء من خلف العداد، وهو التدخل بالعداد، متابعًا: "عطل العداد لا يعني سرقة الكهرباء، والشركة تستبدل العداد؛ إذا كانت به مشكلة".

أضاف سلماوي، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد من الشك في العداد حال حدوث زيادة في فاتورة الكهرباء بمعدل كبير رغم عدم الاستهلاك الكبير، ولابد من إبلاغ شركة الكهرباء، موضحًا أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء إذا كان هناك أي مشكلة أو تضاعف مفاجئ في استهلاك العداد.

ونوه الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، بأنه يجب مقارنة فاتورة العداد بالشهور السابقة، فإذا كان هناك شك في العداد؛ يجب إبلاغ شركة الكهرباء.

وأكد أنه إذا كان للمستهلك استحقاقا ماليا عن الشهور الماضية؛ سيحصل عليها من الشركة، موضحًا أن مرفق تنظيم الكهرباء هو المسئول عن شكاوى الكهرباء.