عمر هاشم: هناك فرحة عظمى بجميع أنحاء الأرض بالمولد النبوي الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، إن هناك فرحة عظمى في كل الأرض بحلول شهر ربيع الأول، وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف خلال احتفالية الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف، الأحد، بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، أن هذه الذكر تعرب عن الفرح بالرسول والفرح به له فضله وأثره، فيجب ان نجعل من هذه الذكرى دافعا للتمسك بهديه وسنته والتصدي لكل للهجوم على سيدنا النبي وسنته.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن المولى عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لتمسكها بسنة حبيبها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وتعقد الاحتفالية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ومفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف والدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ولفيف من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين.