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صور.. أول ظهور لوزير الكهرباء السابق بعد ترك الوزارة

02:41 م الأحد 15 سبتمبر 2024
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    أول ظهور لوزير الكهرباء السابق بعد ترك الوزارة (4)
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    عقد قران
  • عرض 4 صورة
    عقد قران
  • عرض 4 صورة
    عقد قران

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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

احتفل اللواء طبيب سامي شاهين، بالمستشفى الجوي، بعقد قران نجله عمر، على جيهان أمين، ابنة المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة المنفذة لمشروع محطة بنبان.

وحرص الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، على حضور عقد القران.

وأشهر عقد القران الشيخ خالد الجندي، بحضور عدد من المسؤولين والنواب والفنانين منهم النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، والإعلامية دينا عبد الفتاح، والكابتن ياسر ريان.

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عقد قران وزير الكهرباء السابق الدكتور محمد شاكر
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