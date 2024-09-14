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تعميم تجربة العاصمة الإدارية.. وزير البترول الأسبق يكشف حلول أزمة الكهرباء

11:24 م السبت 14 سبتمبر 2024

فواتير الكهرباء

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كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك ضيقا لدى الكثير من المواطنين من ارتفاع فاتورة الكهرباء ولكنها نتيجة تراكمات كثيرة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مصدر وقود واحد هو ما جعلنا نصل لهذه المرحلة.

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن تنوع مصادر الطاقة هو الحل لمواجهة أزمة الكهرباء، وعلى الدولة أن تعمل في هذا الاتجاه، وتنوع مصادر الحصول على الطاقة والاستفادة من مواردها ومنها الشمس.

وأوضح وزير البترول الأسبق، أن هناك 16 ميجا طاقة متجددة في العاصمة الإدارية وعلينا تعميم هذه التجربة.

وعن الجدل المثار حول منجم السكري، أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العمل في المنجم وفقا لاتفاقيات تطوير بشروط، ولا خوف على مصر من هذه الإجراءات.

المهندس أسامة كمال فاتورة الكهرباء ارتفاع فاتورة الكهرباء برنامج حضرة المواطن مصر
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