زيارة حمام كليوباترا في ثاني جولات أطفال المحافظات الحدودية ضمن أسبوع "أهل مصر" بمطروح

كتب- محمد شاكر:

استقبل مزار حمام كليوباترا بمطروح 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية فى ثاني جولات الأسبوع الثقافي الثاني والثلاثين بمشروع "أهل مصر"، والذى يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.



شاهد الأطفال واحدا من أهم المعالم السياحية والترفيهية بمحافظة مطروح وما يتمتع به من مقومات طبيعية خلابة، واستمعوا لشروح حول تاريخ وطبيعة المكان المكون من تجويف داخل صخرة تمر فيها مياه البحر، ويعتقد أن الملكة كليوباترا آخر حكام دولة البطالمة في مصر كانت تستخدمه للاستجمام، وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالمكان، وبالممشى الزجاجي الذي يصل للموقع والذي أنشئ ضمن أعمال تطوير الموقع في السنوات الأخيرة.



وتشهد مكتبة مصر العامة مساء اليوم استمرار فعاليات الورش الحرفية والتراثية والأدبية للأسبوع الثقافي والتي انطلقت أمس وسط أجواء إيجابية ومواهب مبشرة من الأطفال.



ينفذ الأسبوع بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" أطفال، ويقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح.



ويستضيف الأسبوع أطفال محافظات "أسوان، حلايب وشلاتين وأبورماد من محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح"، بالإضافة إلى أطفال من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، ويستمر حتى 20 سبتمبر الحالي.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.