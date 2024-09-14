إعلامية شهيرة تنهار من البكاء على الهواء- فيديو

كتب- حسن مرسي:

انهارت الإعلامية أميرة بدر من البكاء خلال تناولها واقعة إنهاء الطفل "إسلام" ذي الأربعة عشر عامًا؛ حياته بسبب خلافات مع والده.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أعربت بدر عن غضبها الشديد من تصرفات والد إسلام العنيفة والمستمرة تجاه ابنه، واصفة إياه بأنه ليس رجلًا، معقبة: "لما طفل 14 سنة بيتضرب بالشكل ده مينفعش نقول على والد الطفل ده راجل".

وأضافت مقدمة "خلاصة الكلام" بأن الأب الذي يتسبب بالأذى لطفل ضعيف غير قادر بالدفاع عن نفسه ليس بأب حقيقي

وكشفت الإعلامية أميرة بدر تفاصيل حياة إسلام الصعبة، حيث أنه كان يعمل باليومية، ليقوم والده بأخذها لشراء الكحول والمواد المخدرة، متسائلة بمرارة عن دور جيران إسلام الذين كانوا يشهدون تعرضه للضرب المستمر دون تدخل منهم.

كما أشارت الإعلامية أميرة بدر إلى أن السلطات المعنية ستتعامل مع القضية كحالة قتل محتملة للطفل، معلقة: "من الوارد يكون فيه شبهة جنائية في إنهاء حياة إسلام والتحقيقات ستكشف عن الحقيقة".