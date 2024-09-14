إعلان

BBC

إعلامية شهيرة تنهار من البكاء على الهواء- فيديو

11:54 ص السبت 14 سبتمبر 2024

الإعلامية أميرة بدر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

انهارت الإعلامية أميرة بدر من البكاء خلال تناولها واقعة إنهاء الطفل "إسلام" ذي الأربعة عشر عامًا؛ حياته بسبب خلافات مع والده.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام" عبر فضائية "النهار"، أعربت بدر عن غضبها الشديد من تصرفات والد إسلام العنيفة والمستمرة تجاه ابنه، واصفة إياه بأنه ليس رجلًا، معقبة: "لما طفل 14 سنة بيتضرب بالشكل ده مينفعش نقول على والد الطفل ده راجل".

وأضافت مقدمة "خلاصة الكلام" بأن الأب الذي يتسبب بالأذى لطفل ضعيف غير قادر بالدفاع عن نفسه ليس بأب حقيقي

وكشفت الإعلامية أميرة بدر تفاصيل حياة إسلام الصعبة، حيث أنه كان يعمل باليومية، ليقوم والده بأخذها لشراء الكحول والمواد المخدرة، متسائلة بمرارة عن دور جيران إسلام الذين كانوا يشهدون تعرضه للضرب المستمر دون تدخل منهم.

كما أشارت الإعلامية أميرة بدر إلى أن السلطات المعنية ستتعامل مع القضية كحالة قتل محتملة للطفل، معلقة: "من الوارد يكون فيه شبهة جنائية في إنهاء حياة إسلام والتحقيقات ستكشف عن الحقيقة".

المواد المخدرة أميرة بدر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمسك به أثناء السرقة.. ضبط عامل اختطف ابن جامع خردة وطلب فدية بروض الفرج

إعلان

إعلان

تشييع جنازة ناهد رشدي من مسجد عبدالرحمن الكواكبي بالعجوزة عصر اليوم
بالغة الخطورة.. أمريكا تهاجم بوتين بعد تصريحاته الأخيرة
انطلقت الآن.. بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين بالثانوية الدور الثاني 2024
انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس السبت
بيان مدريد المشترك.. المطالبة بانسحاب إسرائيل من غزة ومحور فيلادلفيا