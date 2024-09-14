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السيمفوني يعزف مؤلفات عالمية بقيادة محمد شرارة بالأوبرا.. اليوم

07:00 ص السبت 14 سبتمبر 2024
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    المايسترو محمد شرارة
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كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد شرارة في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت ١٤ سبتمبر، على المسرح الكبير.

وذلك بمشاركة مجموعة من النجوم الصاعدة فى العزف الحائزين على العديد من الجوائز فى مسابقات موسيقية عالمية وهم الصوليستات: سما نور الدين (تشيللو )، سما عبد الله، محمد سعيد، نور عبد الفتاح، يوسف أحمد عبد الباقى و نور عبدالله (ڤيولينه).

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين منها: "كونشرتو بولونيز لهنريك ڤينافسكى، مقدمة وتارينتلا لـ بابلو دى سارسات، كونشرتو التشيللو والأوركسترا لـ جوزيف هايدن، مقدمة وروندو وكابرتشيو لكميل سان صانس، روندو لـ نيكولا باجانينى و"تسيجان" رابسودي للڤيولينة والأوركسترا لـ موريس رافيل .

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.

المايسترو محمد شرارة أوركسترا القاهرة السيمفوني السيمفوني يعزف مؤلفات عالمية دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد
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