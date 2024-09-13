مصدر بـ"الكهرباء": إيقاف دعم الأسمدة والتموين لسارقي التيار.. وبدء التطبيق على 25 ألف مزارع

كتب-محمد صلاح

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة خاطبت وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة لكافة المزارعين الذين يتم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية.

وأشار المصدر إلي أنه تم وقف صرف الأسمدة لما يقرب من ٢٥ ألف مزارع تم تحرير محاضر سرقات تيار ضدهم خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزارة التموين بصدد مخاطبة وزارة الزراعة أيضا إرسال قائمة بأسماء المزارعين اللذين يتعدون علي مهمات الكهرباء من خلال قيامهم بتحرير محاضر سرقات التيار ضدهم.

وأوضح أن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن يسرق التيار الكهربائي أو يستولي عليه بطريقة غير شرعية مطالبا المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم بمختلف الجهات مع الإسراع في التصالح علي المخالفات الموجودة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع قيادات من وزارات الكهرباء والتموين والزراعة بهدف وقف أي دعم لأى مواطن يخالف قرارات الحكومة المصرية خاصة بالاستيلاء علي التيار الكهربائي بدون وجه حق.