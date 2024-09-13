مؤسسة هيكل تنظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقتها للصحافة العربية.. الاثنين القادم

كتب- عمرو صالح:

تنظم مؤسسة هيكل للصحافة العربية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حفل توزيع جوائز مسابقة هيكل للصحافة العربية لعام 2024، وتسليم جوائز مشروعات دورات تدريب المؤسسة حول صحافة البيانات، الاثنين القادم الموافق 23 سبتمبر 2024، بمقر نقابة الصحفيين.

وكانت قد انطلقت فعاليات دورة صحافة البيانات، التي ينظمها مركز تدريب نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة هيكل للصحافة العربية، يوم 31 يوليو 2024.

وافتتحت هدايت تيمور رئيس مجلس إدارة مؤسسة هيكل للصحافة العربية فعّاليات الدورة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة رئيس لجنة التدريب محمد سعد عبدالحفيظ.

واستمرت فعّاليات الدورة على مدار أكثر من شهر ونصف، بواقع 45 جلسة تدريب، وشارك في التدريب مجموعة من كِبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بصحافة البيانات.

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