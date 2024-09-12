قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الجامعيين (ذكور – إناث) خريجي الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على (البكالوريوس – الليسانس – الماجستير) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2024.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة.

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز

- بالنسبة للطلبة الذكور تشمل كليات (طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة).

- بالنسبة للطالبات الإناث (رئيسات تمريض).

- يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

- يشترط أن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى.

- ألا يزيد السن في 1/1/ 2025 على 26 سنة.

- تكون مدة الدراسة عام دراسي (ميلادي).

- يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

التخصصات المطلوبة من الكليات الأخرى الحاصلين على البكالوريوس/ الليسانس من الذكور

تشمل الكليات الآتية:

1- الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي (يسمح التقديم لخريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

2- العلوم من تخصصات (كيمياء - كيمياء مزدوجة - بيولوجي - ميكرو بيولوجي - جيولوجيا - فيزياء - جيو فيزياء).

3- (الحقوق - التجارة - الزراعة - التربية الرياضية - اللغات "إنجليزي، عبري، فرنسي، ألماني، عربي" - علم نفس - علم اجتماع - إعلام وصحافة - تربية موسيقية - علاج طبيعي).

التخصصات المطلوبة من الحاصلين على الدراسات العليا (ماجستير) من الذكور

تشمل كليات: (علم نفس - علم اجتماع من أقسام علم النفس الأكلينكيي والاجتماعي والسياسي - إعلام وصحافة من أقسام صحافة وإذاعة وتليفزيون).

ويشترط في التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات ما يلي:

- أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2024 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

- أن يكون حاصلًا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى.

- ألا يزيد السن في 1/1/2025 على 24 سنة للحاصلين على البكالوريوس والليسانس، و26 سنة بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلاج الطبيعي، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير.

- تكون مدة الدراسة عام دراسي (ميلادي).

- يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الشروط العامة للقبول

- أن يكون الطالب/ الطالبة ووالديه وأجداده مصريين (عن غير طريق التجنس) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه/ عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون الطالب/ الطالبة حسن السير والسلوك.

- ألا يكون الطالب/ الطالبة قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي (كلية - معهد - مدرسة) عسكرية أو مدنية.

- ألا يكون الطالب قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

- أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية (للذكور) ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

- ألا يقل الطول عن 170 سم للذكور و155 سم للإناث.

- أن يكون الطالب/ الطالبة لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي في نفس الدفعة المتقدمة خلال العام في حالة عدم اللياقة الطبية.

- أن يجتاز الطالب/ الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

- أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة (للذكور) في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد على 3 ثوانٍ من إصدار الأمر بالقفز.

- أن يجتاز الطالب/ الطالبة بنجاح الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة).

- يجتاز الطالب/ الطالبة الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار وطبقًا لأسبقية اختياره.

- أن يتقدم الطالب/ الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب/ الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية.

- أن يكون الطالب/ الطالبة حاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس - الليسانس) من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس (المعاهد العليا - الأكاديميات)، عدا خريجي (كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري).

- أن يكون مؤهل الدراسات العليا (ماجستير أكاديمي) في نفس تخصص المؤهل الجامعي وطبقًا للتخصصات المطلوبة في الدراسات العليا.

- يشترط أن يكون المؤهل الجامعي (البكالوريوس - الليسانس) من جامعة حكومية أو خاصة.

- يسمح للضباط الاحتياط والمكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

- تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابي بذلك.

- لا يسمح للطلبة المتقدمين من دفعة المحاربين عام 2024 وقام بتسجيل البيانات الاجتماعية واستخراج رقم القيد بالتقديم في دفعة المتخصصين عن نفس العام.

وأوضحت القوات المسلحة، أن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو (www.tansiq.mod.gov.eg).

كما سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو (tansiq.mod.gov.eg) لحملة البكالوريوس والليسانس والماجستير اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/09/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 30/09/2024 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيًا.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23/09/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 03/10/2024.