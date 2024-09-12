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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

11:41 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء في نص برقية التهنئة: "في ذكرى مولد أشرف الخلق وخاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ، يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات أن يكلل العلي القدير جهودكم -دائما- بالنجاح والتوفيق من أجل الوطن، وأن يعيد تلك الذكرى المباركة عليكم وعلى شعب مصر العظيم، والشعوب العربية والإسلامية بالخير والسلام والأمان".

حنفي جبالي ذكرى المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي
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