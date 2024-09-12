إعلان

BBC

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 10 ساعات

11:12 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

قطع مياه الشرب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية مساء الجمعة؛ وذلك لربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي.

وأضافت "الجيزة"، في بيان، أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة 13 سبتمبر وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 14 سبتمبر 2024، وذلك لنهو أعمال الربط.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الإصلاح.

ووجه "النجار"، رئيس مدينة الحوامدية، بالتواجد والمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أية معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأكد محافظ الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجيزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق فعاليات ختام ورشة عمل تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر

إعلان

إعلان