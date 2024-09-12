قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 10 ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مدينة الحوامدية مساء الجمعة؛ وذلك لربط خط طرد قطر 800 مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي.

وأضافت "الجيزة"، في بيان، أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة 13 سبتمبر وحتى الساعة الثامنة صباح السبت 14 سبتمبر 2024، وذلك لنهو أعمال الربط.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.

وكلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الإصلاح.

ووجه "النجار"، رئيس مدينة الحوامدية، بالتواجد والمتابعة الميدانية للأعمال، وإزالة أية معوقات أمام الشركة المنفذة.

وأكد محافظ الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن 125.