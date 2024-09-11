حفاظا علي المال العام.. مقترح بوضع جهاز بالسيارات لضمان عدم التهرب من "الكارتة"

كتب - نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزير النقل والصناعة لإنتاج جهاز صغير يشحن برصيد يوضع بالسيارة عند المرور من البوابات شبيه لجهاز التتبع gps، أى أنه إذا كانت السيارة على كل الطرق تفتح العصا وتسدد القيمة عبر بوابة المرور.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها، اليوم، إلى أن وجود هذا الجهاز الصغير سيضمن عدم التهرب من دفع القيمة المالية أو خلافه، وسيضمن أن كل سيارة ستقوم بدفع القيمة المالية المحددة لها حفاظا على المال العام، بدون أى مجادلة من جانب سائق السيارة.

واقترحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة أن تخضع أى سيارة تمر عبر بوابات المحافظات للموازين، بحيث يطبق عليها قياس ميزان السيارة ، لحماية الطرق من الهلاك وحفاظا على البنية التحتية للطرق.

وطالبت بسرعة مناقشة هذا الإقتراح داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، بعد عودة مجلس النواب للإنعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف الموافقة عليه وبدء تطبيقه على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن.