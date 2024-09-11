محافظ القاهرة يتفقد مع ممثلي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أماكن تنفيذ فراغات عامة بالأسمرات

كتب- محمد نصار:

تفقد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الأربعاء، يرافقه المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، وخيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضري العالمي بالمقر الرئيسي لبرنامج (الهابيتات- UN Habitat)، مدينة الأسمرات؛ لاختيار الأماكن التي تصلح لتنفيذ فراغات عامة.

وصرح محافظ القاهرة، بأن هذا المشروع يأتي ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضري العالمي، الذي ستستضيفه مصر، في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر القادم، والذي يقام بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطني الأسمرات؛ لإحداث أثر مستدام يسهم في خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.

كما قام محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمدينة الأسمرات؛ لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها شملت: مجمع المخابز الذي ينتج مليون رغيف يوميًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين؛ لضمان استمرارية الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة.