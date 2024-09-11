سرعة توصيل الكهرباء.. رئيس شركة العاصمة الإدارية يلتقي "جمعية المطورين"

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر الشركة، أعضاء مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، حيث تناول اللقاء عدد من المقترحات الخاصة بدفع العمل في مشروعات شركات التطوير العقاري الأعضاء بالجمعية بكافة أحياء العاصمة الإدارية.

وأكد المهندس خالد عباس على سعي شركة العاصمة لتذليل كافة العقبات التي تواجه مطوري العاصمة، لافتاً إلى أن الشركة قدمت بالفعل تيسيرات متعددة أبرزها مد مهلة التنفيذ وجدولة الأقساط لمن يرغب من الشركات، لافتا إلى أن شركة العاصمة تدرس كل حالة بشكل منفصل ويتم مراعاة مدى جدية الشركة من عدمه قبل اتخاذ قرار بشأنها.

وأكد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية المهندس محمد البستاني، أن العاصمة تشهد طفرة تنموية خلال العامين الماضيين، كما تشهد في الوقت ذاته مرونة كبيرة في التعامل مع مطالب المطورين، مشيراً إلى أن الأداء الجيد والمتوازن خلال الفترة الماضية انعكس بشكل كبير على السوق العقارية حيث زاد إقبال شركات التطوير على اقتناص فرص متنوعة داخل العاصمة.

وقدم الحضور من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عدة مطالب أبرزها ضرورة الترويج لمشروع العاصمة عالمياً واستهداف شرائح جديدة من العملاء بجانب جذب أنظار المسثتمرين من مختلف الدول.

وطالب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بضرورة إعادة النظر في احتساب رسوم الجراجات داخل المشروعات المخصصة لهم، وسرعة توصيل التيار الكهربائي والانتهاء من الطرق في عدد من الأحياء، وهو ما أكد قيادات شركة العاصمة قرب الانتهاء منه بالفعل بنهاية العام، بجانب اتاحة الحصول على عداد الكهرباء الانشائي لمن يرغب من الشركات.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تصدي الشركة بكل حزم للمتقاعسين عن تنفيذ مشروعاتهم واتخاذ كافة الاجراءات تجاههم، وأن العاصمة الآن باتت محط أنظار العالم وتستضيف فعاليات دولية وخاصة في مجال الرياضة حيث لا مجال لأي تهاون، مشيراً إلى أن كافة المطالب المقدمة من جمعية المطورين سيجري دراستها والرد عليها بشكل عاجل، وأن شركة العاصمة ترحب بكافة المقترحات التي تخدم المستثمرين في العاصمة الإدارية.