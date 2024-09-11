قائد القوات البحرية يلتقي كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوت البحرية بكلا ًمن الفريق بحري/ إدوارد الجرين كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق مهندس/ جائيل دياز مدير التطوير الدولي للإدارة العامة للتسليح (DGA) الفرنسية خلال زيارتهما لقيادة القوات البحرية بالأسكندرية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

تناولت اللقاءات مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والبلدين الصديقين.

كما تضمنت الزيارتين المرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الأونة الأخيرة .

وأكد البيان، أن اللقاءات تأتي تأكيداً على الروابط الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

