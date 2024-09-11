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ارتفاع 5 درجات وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

10:00 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الطقس

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كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 16 سبتمبر 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4 إلى 5) درجة من اليوم الأربعاء 11 سبتمبر إلى الجمعة 13 سبتمبر، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلاً.

كما توقعت الهيئة انتشار أتربة عالقة نهاراً اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وكذلك وجود رياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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