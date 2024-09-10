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"السلع التموينية" تتعاقد على 76200 طن زيت خام مستورد ومحلي

10:16 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

أرشيفية

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كتب - محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها على 76200 طن زيت خام.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الكمية التي تم التعاقد عليها منها 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت خام صويا محلي بالجنيه.
وكانت الهيئة قد تعاقدت في 7 أغسطس الماضي على توريد 36600 طن زيت عباد خام مستورد منها كمية 24600 طن وصول خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024.
كما تعاقدت أيضا على توريد 12 ألف طن وصول خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.

استيراد الزيت زيت خام السلع التموينية
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