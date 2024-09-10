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أمين الفتوى: هذه الأدعية والأذكار تزيد الخير والبركة

07:26 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كتبت - داليا الظنيني:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أهمية ترديد بعض الأذكار والأدعية، مبيناً كيفية استخدامها بشكل صحيح في الصلاة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من السنة النبوية المطهرة أن يقول المسلم: 'لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير'."

وأضاف: "يمكن ترديد هذا الذكر 100 مرة على الأقل، حيث إن له ثواباً عظيمًا، ويحقق الخير والبركة، خاصة إذا قُلتَه صباحاً ومساءً."

وتابع: "أما بالنسبة للدعاء مثل: 'رب اغفر لي ولوالديّ'، فهذا دعاء يمكن قوله مرة واحدة في الصلاة، ويجوز أن يُقال على سبيل الدعاء وليس على سبيل قراءة القرآن. كذلك، يمكن ترديد آية: 'ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين' على سبيل الدعاء، وهذا هو الحال الوحيد الذي يُسمح فيه بقول آيات من القرآن أثناء السجود، وذلك بنية الدعاء."

عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس
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