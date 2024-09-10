"قومي المرأة" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد داعية نشر صورة تسيء للعاملات

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة وتحريضاً ضمنياً على العنف ضدها.

ولم يذكر المجلس تفاصيل هذا الداعية.

وأكد المجلس في بيان، رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور، الذي يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون، والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي قد يدعو إلى العنف ضد المرأة.

وأضاف المجلس أنه قد تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسييء من العديد من السيدات والفتيات يبدين رفضهن و استيايهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.

وشدد على أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لـ تمكين المرأة فى جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية ومازالت تتطلع نحو المزيد، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالى تزايد معدلات العنف ضدها.

كما جدد تأكيده على رفضه التام لاى شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.