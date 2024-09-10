رئيس "صحة النواب": نجاح جهود إنتاج دواء محلي فعال لمرضى الربو

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب في جامعة القاهرة، عن نجاح جهود وطنية خالصة لإنتاج علاج مصري فعال لمرضى الربو وكذلك تكليل جهود البحث والتطوير بإنتاج دواء مصري جديد لمرضى الربو في مصر.

ويعتبر الربو من الأمراض غير السارية الرئيسية يصيب كل من الأطفال والبالغين على حد سواء، وهو أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً بين الأطفال.

ويؤدي التهاب وضيق المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين إلى ظهور أعراض الربو، التي قد تأتي في صورة مزيج من أي من السعال والأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر.

وأضاف حاتم، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الدواء المصري الجديد، هو علاج يؤخذ بالاستنشاق، ويتميز بتركيبته التي تقلل وتمنع من التهاب الشعب الهوائية (الربو) ويحمل اسم "لنجوكورت".

وأشار إلى أن علاج مرضى الربو الجديد مصنع بأحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة الدواء، بواسطة تقنية تنتج الأدوية دون أي تدخل بشري، ما يضمن تعقيم المنتج والحفاظ على جودته العالية، مع توفير الدواء في عدة تركيزات، وجرعات أحادية، ما يتيح خيارات عدة أمام الطبيب المعالج.

وأشار حاتم إلى أن تصنيع الدواء محليًا يعني ضمان توافره في الأسواق وتوفير العملة الصعبة التي كانت الدولة تدفعها لاستيراد مثيله من الخارج، فضلاً عن إتاحته بسعر مناسب للمريض، ما يحسن من استمراره في أخذ العلاج الخاص به دون أي انقطاع.

ويستخدم الدواء المصري الجديد للأطفال من عمر 3 أشهر، كما يستخدم في علاج كثير من هجمات الربو الطارئة، وإنتاجه محلياً يضمن لنا توافره طوال العام ولا نتعرض لحدوث نقص في تواجده إذا تعثر الاستيراد لسبب أو لآخر.