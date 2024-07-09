مؤقتا.. إيقاف خطة تخفيف الأحمال بهذه المحافظات

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحكم القومى للكهرباء أبلغ مسئولى شركات التوزيع التسع بوقف خطة تخفيف الأحمال بمحافظات "الإسكندرية كفر الشيخ الدقهلية دمياط".

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، اليوم، إلى أن الوقف مؤقتا حتى صدور التعليمات أو لحين إشعار آخر.

وأكد المصدر أن هناك انتظام فى ضخ الغاز الطبيعي المسال لمحطات توليد الكهرباء مما ساهم فى توفير القدرات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وفي تطور لاحق، أعلنت عدة محافظات بينها الغربية والمنوفية وقف تخفيف أحمال الكهرباء اليوم، وقالت مصادر بالكهرباء بالمحافظتين لمصراوي إن تعليمات وقف تخفيف الأحمال ترد إليهم يوميا.

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