"التنظيم والإدارة": إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة النقل

القاهرة - أ ش أ

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الثلاثاء، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg).

وذكر الجهاز- في بيان، اليوم- أنه تم خلال شهر يناير الماضي الإعلان عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندسا بمختلف التخصصات، و(5) في وظيفة أخصائي شئون مالية بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما أعلن أيضا خلال شهر فبراير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وخلال شهر يناير الماضي.. أعلن الجهاز عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين (6) في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.