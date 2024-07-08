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حنفي جبالي: مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين

06:48 م الإثنين 08 يوليه 2024

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما يموج به العالم من نزاعات سواء مسلحة أو سياسية فأن السياسة الخارجية المصرية لا تقل عن السياسة الداخلية وهما متكاملتان.

وشدد "الجبالي"، على أن دور مجلس النواب في هذا الإطار دائمًا دور إيجابي، منوهًا بأن مجلس النواب يعتبر الأمن القومي فرض عين على أعضاء المجلس.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم عقد جلسة خاصة لمناصرة غزة وكان دور مجلس النواب قوي جدًا وفاعل وتم المناقشة مع البرلمانات على مستوى العالم، مؤكدًا أنه تم توصيل وجه نظر الجانب المصري بصورة واضحة ولا خلاف حول وجه النظر المصرية.

وتابع: "نلقي جانبًا الآراء المخالفة من بعض البرلمانات التي لا تؤيد وجه النظر المصرية".

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دور مجلس النوا جبالي في لقاء مع أحمد الطاهري مجلس النواب يعتبر الأمن القومي
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