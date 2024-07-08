محافظ الجيزة يتابع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى أبو النمرس المركزي

كتب- محمد أبوبكر:

قال محافظ الجيزة عادل النجار إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تفقد المحافظ اليوم الاثنين لمستشفى أبو النمرس المركزي؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحي لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي الجديد الجاري إنشاؤه ومن المقرر تدعيمة بـ46 ماكينة غسيل كلوي حديثة لخدمة المرضى، وأقسام العناية المركزة والحضانات ومراجعة الأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية؛ للوقوف على جودة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

واستمع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية على خريطة وآليات العمل بالمنظومة الصحية لوضعها ضمن أجندة أولويات العمل اليومية، مؤكدًا أن جولته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات الصحية على أرض الواقع، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.